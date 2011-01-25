Нужна верстка, картинка в приложении. Если вы можете сделать шаблон для битрикса, укажите сколько будет стоить.
Натянуть дизайн на Битрикс
Сайт betbook_ru
дизайн макеты и ТЗ тут http://www.humyo.com/TMMdGg/BUKMEKER.rar?a=xT0txwhAPuk
бюджет - 5000 (плюс минус)
срок - 5 дней
Заявки фрилансеров
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