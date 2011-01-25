Необходимо создать вёрстку 2 страници Стоимость: 1500 рублей Файлы psd вышлю после согласования. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF Внимание: не качественное исполнение ...
Сделать вёрстку макета
Задание сделать верстку в соответствии с макетом.
Требования:
Валидный HTML, CSS код.
Отображение во всех известных браузерах.
Изображения должны быть объединены в спрайты
Верстка резиновая от 1000
Обратить внимание:
1 - строка подсвечивается при наведении
2 - строка "избранное", подсвечивается при клике на "звезду". при повторном клике - подсветка снимается.
3 - в крайнем левом столбце - ссылка. Встречается два типа картинок.
4 - раскрывающийся фильтр. В данном случае развернут фильтр "Сегодня", закрыт фильтр "Регион сайта", закрыт фильтр "География посетителей". При закрытии фильтра "Сегодня" все три фильтра должны отобразится в однй строку:
Период: Сегодня V Регион сайта: Минск V География посетителей: Минск V
Требования:
* Опыт вёрстки больше года
* Последняя вёрстка сделана за последние две недели.
! Обязательно укажите ссылку на последнюю верстку.
Выбранный исполнитель
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