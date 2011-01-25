Сделать вёрстку макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок279 просмотров

Задание сделать верстку в соответствии с макетом.

Требования:

Валидный HTML, CSS код.

Отображение во всех известных браузерах.

Изображения должны быть объединены в спрайты

Верстка резиновая от 1000

Обратить внимание:

1 - строка подсвечивается при наведении

2 - строка "избранное", подсвечивается при клике на "звезду". при повторном клике - подсветка снимается.

3 - в крайнем левом столбце - ссылка. Встречается два типа картинок.

4 - раскрывающийся фильтр. В данном случае развернут фильтр "Сегодня", закрыт фильтр "Регион сайта", закрыт фильтр "География посетителей". При закрытии фильтра "Сегодня" все три фильтра должны отобразится в однй строку:

Период: Сегодня V Регион сайта: Минск V География посетителей: Минск V

Требования:

* Опыт вёрстки больше года

* Последняя вёрстка сделана за последние две недели.

! Обязательно укажите ссылку на последнюю верстку.

CSSHTML
14 лет назад
eugene_m
Евгений 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$50
2 дня
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Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад

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