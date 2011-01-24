10 одностраничных сайтов - HTML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок415 просмотров

Здравствуйте

Нужно 10 простых HTML сайтов - одностраничники без CMS

Пример - inad.in

Контент - предоставлю.

Дизайн как таковой не важен (верстка, красивый шрифт и картинка в тему)

Прошу указать цену за 1 сайт.

HTML
14 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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