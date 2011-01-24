Сайт automagija.lv с право синяя полоска очень большая на некоторых мониторах, надо сделать что бы либо фотки увеличивались либо ещё как то. По центру не хотят нужно что бы тянулось.
10 одностраничных сайтов - HTML
Здравствуйте
Нужно 10 простых HTML сайтов - одностраничники без CMS
Пример - inad.in
Контент - предоставлю.
Дизайн как таковой не важен (верстка, красивый шрифт и картинка в тему)
Прошу указать цену за 1 сайт.
Заявки фрилансеров
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