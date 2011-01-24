Необходимо сверстать шаблон для DLE из имеющегося HTML шаба. Отдаю предпочтение тем у кого недорого,быстро,качественно. Оплата после сдачи и проверки проекта. В заявке писать асю для связи.
Проект информационного каталога предприятий
Сверстать проект информационного само заполняющегося каталога предприятий "Бизнес-Вятка"под ключ, типа википедии, сторонний контрагент заносит свою фирму в каталог портала "Бизнес-Вятка" через определенную форму, наш модератор проверяет достоверность информации и добавляет предприятие в каталог.
Опыт создание похожих проектов обязателен. На любой CMS. Оплата безнал или webmoney.
Дизайн сайта готов картинки приложены ниже jpg.
Заявки фрилансеров
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