Нужно доделать верстку интернет магазина

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка175 просмотров

Нужно доделать верстку интернет магазина на движке phpshop

Вот сайт www.gardenbest.ru

Просьба обращаться если вы имеете около 10 и больше положительных отзывов.

БЮДЖЕТ ДО 4000 РУБ

14 лет назад
Vasilii1987
Василий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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