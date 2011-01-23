Сверстать PSD в joomla 1.5

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок325 просмотров

Необходимо сверстать PSD в шаблон для CMS joomla 1.5

Joomla
14 лет назад
bmufa
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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