Верстка сайта

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Завершен28 заявок414 просмотров

Необходимо кроссбраузерно сверстать макет - 1 страница (сейчас, если все ок то будет еще много страниц) так чтоб можно было использовать динамику на сайте.

Детали в переписке. Скрин приложен

14 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Качественно и внимательно подошел к вопросу. Особо понравилось что сразу предупредил о том когда именно сможет начать и сколько времени все займет. И четко выполнил обещанное.
Сработали быстро, четкое ТЗ, оплата в полном объеме. Спасибо за заказ, все отлично!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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