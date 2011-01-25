Нужно натянуть дизайн на скандинавский аукцион типа Swoopo.co.uk. Дизайн готов. Немного подправить настройки сервера и перезапустить демона. Хостится на выделенном серваке.
Верстка сайта
Необходимо кроссбраузерно сверстать макет - 1 страница (сейчас, если все ок то будет еще много страниц) так чтоб можно было использовать динамику на сайте.
Детали в переписке. Скрин приложен
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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