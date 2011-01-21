Натянуть макет на джумла

Здравствуйте, нужна верстка 6 страниц и чуть JS -http://file.qip.ru/file/TPPlvopJ/auto_psd.html . Там должно быть на Js: поиск, то есть просто передайте параметры пхп скрипту, а я уже сам напишу ПХП, с вас просто написат ...