Натянуть макет на джумла

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок220 просмотров

Здравствуйте!

Мне надо до понедельника натянуть макет на джумлу.

На первой странице будет флешка, остальные макеты покажу при разговоре.

Joomla
14 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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