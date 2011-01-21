Сверстать макет под phpshop

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка168 просмотров

Привет всем, нужно сверстать макет и натянуть на phpshop.

условия такие:

Вам дается psd макет, его нужно натянуть на магазин phpshop, сайт должен быть !резиновый, т.е. тянутся по горизонтали. все тексты должны быть текстом, изображением только логотип.

По поводу оплаты:

Предоплаты не будет, Вы верстаете на этот скрипт, на своем сервере/хостинге устанавливаете этот шаблон, показываете мне, и после рассмотрения и согласования половина оплаты, после получения другая половина.

желательно портфолио по верстке макетов на phpscript.

цены предлагайте сами.

для контакта: 328-315-27пять

skype: macstyl1

вот сам макет: http://s009.radikal.ru/i308/1101/7d/a289ed37a73a.jpg

14 лет назад
Mac-style
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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