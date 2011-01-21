Необходимо разобраться с кодировкой на сайте.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок145 просмотров

Уважаемые фрилансеры! Необходимо поправить на сайте кодировку.

Сейчас вместо текста отображают крокозябры.

14 лет назад
Dmastix
Голд 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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