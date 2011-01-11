$50
Необходимо пропатчить один из модулей на cms drupal.
Системы управления (CMS)нет заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходимо пропатчить один из модулей на cms drupal.
Здравствуйте друзья, необходимо вшить ссылку в баннер) Флеш баннер. А лучше даже 2) Исходник в формате .fla Огласите стоимость))
Уважаемые фрилансеры! Необходимо поправить на сайте кодировку. Сейчас вместо текста отображают крокозябры.
Нужно создать аналог 2-х уровневого меню для сайта. Пример меню во вложении Сайт, где находится оригинал я дам в личку.