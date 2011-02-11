Верстка сайта

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Завершен9 заявок260 просмотров

Верстка сайта

Нужно сверстать сегодня хоум и 5 внутренних страниц сайта.

Дизайн такой :

http://download.alesko.eu/monsiteprefere/trophee.rar

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ).

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться.

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
Оперативно и качественно справился с работой! Буду работать еще и другим рекомендую
Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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