Верстка сайта

Нужно сверстать сегодня хоум и 5 внутренних страниц сайта.

Дизайн такой :

http://download.alesko.eu/monsiteprefere/trophee.rar

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ).

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться.