Сверстать дизайт под шаблон WordPress

Нужно сверстать дизайн, под шаблон на WordPress

Дизайн будет выглядеть так http://vintage.com.ua/main.jpg

Шаблон подходяший о структуре http://blogstyle.ru/1767 (если вы знаете другой шаблон на который будет легче натянуть дизайн то можете использовать его)

По сути нужно сделать шаблон для первой страницы и сделать из него дизайн для текста (поста)

Жду предложения по сроками и стоимости верстки

Или второй вариант сдлеать версткум+ выполнить все что в тз написано (тз на укр языке, если кому-то сложно переведу)

Жду предложения по сроками и стоимости

P.S. Дизайн довольно сложный, кто не сильно разбираеться в wordpress просьба не писать