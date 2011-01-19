Требуется подобрать подходящую CMS с необходимым функционалом и сверстать дизайн под нее. Дизайн главной в атаче. Управиться нужно до 22.01. Бюджет 60$
Настройка шаблона DLE
Есть движок DLE и шаблон к нему. Нужно произвести редактирование: логотип сайта, добавить разделы и под разделы.
Заявки фрилансеров
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