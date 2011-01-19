Сверстать несложный сайт

День добрый!

Нужно сверстать не сложный сайт, всего 8 страниц.

Сроки горят. Ваше предложение по цене и срокам.

В последствии потребуется сделать к нему не сложную админку,

которая должна менять текста на сайте и подгружать изображения.

Если сможете назвать и эту цену было очень не плохо :)