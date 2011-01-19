Требуется заполнить сайт http://imperia-zvuka.ru/ ( работает на CMS-3) текстовой информацией и фотографиями (указать к ним путь), обьем -20-30 страниц (текстовая информация и фото есть ) + небольшая корретировка + возможно несколько банеров мелкие ...
Создание мини сайтов на wordpress для бирж
Нужен человек для создания мини СДЛ (сателлитов), если сработаемся, то заказами обеспечу.
Есть много площадок для которых необходимо поставить WP, натянуть подходящий шаблон, сделать уникальную шапку, чуть поменять шаблон (цвет немного изменить, переставить блоки), поставить нужные модули (все они есть в свободном доступе), очистить шаблон и движок от меток и ссылок, закрыть определенные вещи от индексации, перенести контент или восстановить (выдаю архив)
Все это делается на несколько часов, чтобы не мучатся каждый раз, можно сделать заготовку и менять только шаблоны.
Цена за одну площадку 30-60 $.
Общие правила и модули расписаны в файле (во вложении). Связь через скайп голосом.
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Сразу попытаюсь ответить на возникающие вопросы...
В: Почему не работаете с фрилансерами которые выполняли для вас работу (судя по отзывам)?
О: Я работаю с некоторыми фрилансерами с данного сервиса, некоторые фрилансеры работают над крупными проектами, где важно точность и желание клиента достичь нужного результата, некоторые не не работают только с определенными системами, конкретно в данном случае мне нужен человек для выполнения частых и "скорых" задач. Это поток и у бирж есть свои требования, нужен человек который понимает для чего он это делает.
В: Сколько времени занимает создание одной площадки и почему такие цены?
О: Создание площадки занимает до 5 часов (я даю 2 дня), на серче ребята ставят блоги за 100р + еще 200р за подключение модулей, но у них уж слишком большой поток чтобы вносить правки и придавать аккуратность площадке. Мне нужен адекватный человек который может сделать площадку качественно, подправит недочеты.
Заявки фрилансеров
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