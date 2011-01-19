Требуется заполнить сайт http://imperia-zvuka.ru/ ( работает на CMS-3) текстовой информацией и фотографиями (указать к ним путь), обьем -20-30 страниц (текстовая информация и фото есть ) + небольшая корретировка + возможно несколько банеров мелкие ...
Требуется небольшая работа по верстке
На сайте http://bez-vesa.ru необходимо изменить шапку на http://clip2net.com/s/IXP9, макет в PSD предоставлю
/// шапка идет одним слоем, все, что необходимо - вырезать и перегнать ее в jpg, неужели нынче 10-20 минут работы стоит 40 баксов
Выбранный исполнитель
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