Требуется небольшая работа по верстке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки180 просмотров

На сайте http://bez-vesa.ru необходимо изменить шапку на http://clip2net.com/s/IXP9, макет в PSD предоставлю

/// шапка идет одним слоем, все, что необходимо - вырезать и перегнать ее в jpg, неужели нынче 10-20 минут работы стоит 40 баксов

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, внимательно. Именно тот результат который я ожидал. Супер.
Приятно работать, четкая задача и моментальная оплата

Заявки фрилансеров

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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