Интернет-магазин медтехники

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок381 просмотр

Нужно сверстать макет и "насадить" его на систему управления Joomla.

Настроить функции интернет-магазина.

Joomla
14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$200
5 дней
Руслан оперативно выполнил работу на тестовом сайте, а потом перенес и настроил сайт. Был постоянно в сети и ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую.
Четко поставила задачу, все расписала по правкам. Оплату сделала как договаривались, никакой задержки не было. Будем дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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