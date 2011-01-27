Внести изменения в верстке Joomla

Сайт сверстан и частично заполнен контент. Не много изменился дизайн, нужно сделать поправки по верстке. Поправок 6-7 по мелочи.

по срокам: сегодня-завтра

P.S./ обратился бы к верстальщику, который делал верстку, но к сожалению не могу его найти 3й день, а клиент очень зажимает по срокам.