Сверстать простой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен42 заявки506 просмотров

Добрый день, дорогие коллеги.

Необходимо качественно, кроссбраузерно, в общем - как надо, сверстать один хороший сайт одной хорошей компании. Проставить ссылочки между страницами и сделать hover кнопкам.

Сайт довольно простой, всего 4 однотипные страницы. Пример одной прикрепил к тендеру.

Жду ваших предложений, но в личку прошу не беспокоить, я прекрасно вижу все здесь.

14 лет назад
alexrublev
Алекс 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
В целом, работой доволен.
Хороший заказчик. Работу оплатил воврямя.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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