День добрый! Нужно сверстать не сложный сайт, всего 8 страниц. Сроки горят. Ваше предложение по цене и срокам. В последствии потребуется сделать к нему не сложную админку, ...
Сверстать простой сайт
Добрый день, дорогие коллеги.
Необходимо качественно, кроссбраузерно, в общем - как надо, сверстать один хороший сайт одной хорошей компании. Проставить ссылочки между страницами и сделать hover кнопкам.
Сайт довольно простой, всего 4 однотипные страницы. Пример одной прикрепил к тендеру.
Жду ваших предложений, но в личку прошу не беспокоить, я прекрасно вижу все здесь.
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