Сверстать простой сайт

Добрый день, дорогие коллеги.

Необходимо качественно, кроссбраузерно, в общем - как надо, сверстать один хороший сайт одной хорошей компании. Проставить ссылочки между страницами и сделать hover кнопкам.

Сайт довольно простой, всего 4 однотипные страницы. Пример одной прикрепил к тендеру.

Жду ваших предложений, но в личку прошу не беспокоить, я прекрасно вижу все здесь.