Поправить верстку

В приложении дизайн, который нужно сверстать под джумлу. Сейчас вносятся последние минимальные изменения. Полностью готовый макет со всеми доработками будет предоставлен 20-ого числа. Задача: сверстать его до 24-ого, чтобы 25-ого уже был установлен на сервак ...