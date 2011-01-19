Вёрстка + скрипт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок301 просмотр

Добрый день!

Требуется создать небольшой сайт для человека ,который занимаеться продажей машин.Сайт простой, проблем возникнуть не должно,но всёже попрошу не добавляться в проект людей, не уверенных в своих силах.

Что требуется:

1.Отверстать макет

2.Написать небольшой скрипт.Посредством скрипта администратор должен будет заливать на сайт фотографии машин и информацию про них.Также скрипт должен предоставлять возможность редактирования информаци.

В общем всё предельно просто, по этому жду адекватных предложений(в плане цены).

14 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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