Верстка PSD макета

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Завершен22 заявки326 просмотров

Терех-колончатый макет шапка две колонки по бокам (200px). Макет должен тянуться макс до 1500px

Шапка сверстана, нужно сверстать остальную часть.

Файл прилагаю, качество не очень но объем и сложность понятна.

14 лет назад
squard
Дамир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работу выполнил в полном объеме. Все пожелания и исправления были учтены и быстро исправлены! По соотношению цена/качество очень хороший вариант! рекомендую!
Хороший заказчик. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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