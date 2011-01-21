В общем есть шаблон,в firefox все нормально,но в IE и Safari косит нужно это исправить.
Верстка PSD макета
Терех-колончатый макет шапка две колонки по бокам (200px). Макет должен тянуться макс до 1500px
Шапка сверстана, нужно сверстать остальную часть.
Файл прилагаю, качество не очень но объем и сложность понятна.
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