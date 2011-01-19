Обучить верстке

Здравствуйте,необходимо обучить человека HTML Вертске с нуля и CSS !

Любой способ для Вас удобный подойдет Дивами или Таблицами.

С Вашей стороны необходимо назначить курс,например неделю, и уделять ему по 1-2 часа в день,а я потом дам ему экзамен сверстать мой макет,если проходит задание выполнено если нет,доучиваете его в тех вещах что он не правильно сделал или не допонял ! Сам человек способный,способо общения можно скайп можно аська как вам удобнее,главное в общем результат !

Жду Ваших предложений !