Скрипт для скролл бара браузера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки231 просмотр

Здравствуйте,нужен скрипт который будет опускать скролл бар на середину страницы как вот здесь сделано кликните на какую то иконку вверху http://www.oknakomforta.ru/partner/preference/ увидите что новая страница уже открывается по середине прям там где начинается контент !

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$5
1 день
Оперативно и Качественно ! Профессионал своего дела !!! Спасибо Давид !!!
Спасибо за сотрудничество иван) надеюсь на дальнейшее)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доставка цветов

    $100

    Доброго дня коллеги!Ищу верстальщика-прогера.Надо будет сделать сайт по доставке цветов. Примерно по функционалу будет что-то типа www.floraexpress.ru , но немного проще Сайт планируется поставить на CMS, какую пока не знаю.Можете предложить ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обучить верстке

    $150

    Здравствуйте,необходимо обучить человека HTML Вертске с нуля и CSS ! Любой способ для Вас удобный подойдет Дивами или Таблицами. С Вашей стороны необходимо назначить курс,например неделю, и уделять ему по 1-2 часа в ...

    CSSHTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка шаблона DLE

    Есть движок DLE и шаблон к нему. Нужно произвести редактирование: логотип сайта, добавить разделы и под разделы.

    DLE
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка автопортала

    $60

    Требуется подобрать подходящую CMS с необходимым функционалом и сверстать дизайн под нее. Дизайн главной в атаче. Управиться нужно до 22.01. Бюджет 60$

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка + скрипт

    $30

    Добрый день! Требуется создать небольшой сайт для человека ,который занимаеться продажей машин.Сайт простой, проблем возникнуть не должно,но всёже попрошу не добавляться в проект людей, не уверенных в своих силах. Что требуется: ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка PSD макета

    Терех-колончатый макет шапка две колонки по бокам (200px). Макет должен тянуться макс до 1500px Шапка сверстана, нужно сверстать остальную часть. Файл прилагаю, качество не очень но объем и сложность понятна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внести изменения в верстке Joomla

    $20

    Сайт сверстан и частично заполнен контент. Не много изменился дизайн, нужно сделать поправки по верстке. Поправок 6-7 по мелочи. по срокам: сегодня-завтра P.S./ обратился бы к верстальщику, который делал ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать простой сайт

    Добрый день, дорогие коллеги. Необходимо качественно, кроссбраузерно, в общем - как надо, сверстать один хороший сайт одной хорошей компании. Проставить ссылочки между страницами и сделать hover кнопкам. Сайт довольно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад