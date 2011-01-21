Скрипт для скролл бара браузера

Здравствуйте,нужен скрипт который будет опускать скролл бар на середину страницы как вот здесь сделано кликните на какую то иконку вверху http://www.oknakomforta.ru/partner/preference/ увидите что новая страница уже открывается по середине прям там где начинается контент !

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !