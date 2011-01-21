Доброго дня коллеги!Ищу верстальщика-прогера.Надо будет сделать сайт по доставке цветов. Примерно по функционалу будет что-то типа www.floraexpress.ru , но немного проще Сайт планируется поставить на CMS, какую пока не знаю.Можете предложить ...
Скрипт для скролл бара браузера
Здравствуйте,нужен скрипт который будет опускать скролл бар на середину страницы как вот здесь сделано кликните на какую то иконку вверху http://www.oknakomforta.ru/partner/preference/ увидите что новая страница уже открывается по середине прям там где начинается контент !
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !
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