Доставка цветов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок216 просмотров

Доброго дня коллеги!Ищу верстальщика-прогера.Надо будет сделать сайт по доставке цветов.

Примерно по функционалу будет что-то типа www.floraexpress.ru , но немного проще

Сайт планируется поставить на CMS, какую пока не знаю.Можете предложить свой идеи.Бюджет ограничен.

Дизайн я сделаю сам.

14 лет назад
alexeigro
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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