Здравствуйте,необходимо обучить человека HTML Вертске с нуля и CSS ! Любой способ для Вас удобный подойдет Дивами или Таблицами. С Вашей стороны необходимо назначить курс,например неделю, и уделять ему по 1-2 часа в ...
Доставка цветов
Доброго дня коллеги!Ищу верстальщика-прогера.Надо будет сделать сайт по доставке цветов.
Примерно по функционалу будет что-то типа www.floraexpress.ru , но немного проще
Сайт планируется поставить на CMS, какую пока не знаю.Можете предложить свой идеи.Бюджет ограничен.
Дизайн я сделаю сам.
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