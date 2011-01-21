Простой шаблон для Joomla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок144 просмотра

Необходимо в кротчайшие сроки (1-2 дня) сверстать шаблон для Joomla 1.5 (кроссбраузерно валидно) и подобрать слайдер или фото галерею.

Исполнитель из Киева, оплата по факту нал.

Возможно постоянное сотрудничество, после этого проекта если все будет выполнено качественно (как для себя),

дам следующий.

Подробности по запросу.

Joomla
14 лет назад
emelja
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexcom76job
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работу выполнил качественно и даже раньше поставленного срока. С поставленной задачей справился на 100%, лишних вопросов не задавал, на обсуждение деталей проекта потратили не более 10 минут,в общем человек слова и мастер своего дела. ПС:Можете смело обращаться, да и сам буду продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alexcom76job
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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