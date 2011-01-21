Простой шаблон для Joomla

Работу выполнил качественно и даже раньше поставленного срока. С поставленной задачей справился на 100%, лишних вопросов не задавал, на обсуждение деталей проекта потратили не более 10 минут,в общем человек слова и мастер своего дела. ПС:Можете смело обращаться, да и сам буду продолжать сотрудничество.