Сайт под ключ
Образование высшее. Специальность "Программирование станков ЧПУ". Компьютерами занимаюсь с 2000г. Web дизайном с 2007. Работаю с программами: Dreamweaver, Photoshop, After Effect, 3ds MAX, Flash. В основном работаю с CMC: Joomla, WordPress, Html – верстка.
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Портфолио
- Сайт визитка компании по продаже бытовок118 просмотров
- Информационный сайт каталог на Joomla134 просмотра
- Политехнический колледж114 просмотров
- Персональный сайт дизайнера интерьеров135 просмотров
- Строительная компания102 просмотра
- Верстка шаблона Joomla111 просмотров
- Верстка шаблона Joomla108 просмотров
- Верстка шаблона Joomla109 просмотров
- Сайт мебели Joomla+VirtueMart100 просмотров
- Профессиональный лицей106 просмотров
- Сайт плетенной мебели109 просмотров
- Сайт компании «Бисмарк Групп»117 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Работу выполнил качественно и даже раньше поставленного срока. С поставленной задачей справился на 100%, лишних вопросов не задавал, на обсуждение деталей проекта потратили не более 10 минут,в общем человек слова и мастер своего дела. ПС:Можете смело обращаться, да и сам буду продолжать сотрудничество.
Сайты «под ключ»
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