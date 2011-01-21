Alexcom76job

Алексей Alexcom76job

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайт под ключ

Образование высшее. Специальность "Программирование станков ЧПУ". Компьютерами занимаюсь с 2000г. Web дизайном с 2007. Работаю с программами: Dreamweaver, Photoshop, After Effect, 3ds MAX, Flash. В основном работаю с CMC: Joomla, WordPress, Html – верстка.

WordPressHTMLJoomlaFlash3ds MaxPhotoshop
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emelja
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Простой шаблон для Joomla
Работу выполнил качественно и даже раньше поставленного срока. С поставленной задачей справился на 100%, лишних вопросов не задавал, на обсуждение деталей проекта потратили не более 10 минут,в общем человек слова и мастер своего дела. ПС:Можете смело обращаться, да и сам буду продолжать сотрудничество.
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