Здравствуйте,нужен скрипт который будет опускать скролл бар на середину страницы как вот здесь сделано кликните на какую то иконку вверху http://www.oknakomforta.ru/partner/preference/ увидите что новая страница уже открывается по середине прям там где начинается контент ...
Верстка и интеграция PSD под Wordpress
Требуется сверстать и интегрировать макет дизайна PSD для Wordpress.
Необходимо реализовать меню подрубрик через ява-скрипт (выпадающие меню).
http://dl.dropbox.com/u/6219743/home_5_3.jpg - главная страница, все подписи к деталям активные, при нажатии, переход на отдельную страницу.
http://dl.dropbox.com/u/6219743/inside_5_3.jpg - внутренняя страница
Требования - валидность кода, кроссбраузерность.
Работаю без предоплаты.
Сроки выполнения - три дня.
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