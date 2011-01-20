Необходимо в кротчайшие сроки (1-2 дня) сверстать шаблон для Joomla 1.5 (кроссбраузерно валидно) и подобрать слайдер или фото галерею. Исполнитель из Киева, оплата по факту нал. Возможно постоянное сотрудничество, после этого проекта если ...
Вставить в баннер новые фото из псд.
Вставить в баннер новые фото из псд, может чуть поправить их верстку . 2 баннера. Связь через скайп BrndCtrte .
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