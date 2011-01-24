Проблема с большим фоном

Хочу использовать в качестве основного фона для сайта бесшовный паттерн размером 1000на1000 пикселей. Но в опере если используешь изображения больше чем 500на500 пикселей, при переходе между страницами они (изображения) каждый раз мигают. Можно нарезать картинку на 4 части размером 500на500, как нибудь с помощью css это все в кучу соединить и использовать получившийся обьект в качестве фона? Если я в неправильном направлении думаю, подскажите идею получше.