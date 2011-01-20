Качественная верстка магазина

Магазин - www.saleshina.ru

Требуется заверстать шаблон для Joomla 1.5 по исходникам нарисованного в ФШ дизайна.

Дизайн по слоям, слои подписаны - все качественно!

Делаем главную страницу (поиск уже реализован - там проста вставляем как есть), карточку товара ну и информационную страницу... То есть шаблон от и до!

Верстка по стандартам и очень качественно!

Также придется вверстать в виртуемарт возможность указания тега - например - зимние/летние, NEW и др - для шин и для других товаров... Чтобы он потом показывался на карточке товара - смотрите на эскизе.

Рассматриваем только исполнителей с опытом работы! В заявке указывайте пожалуйста 1-2 проекта с магазинами, ваши сроки, цену, форму сотрудничества и контакты.

С исполнителем свяжемся самостоятельно, скинем все макеты, дадим доступы к сайту и хостингу.

Оплата - на ваше усмотрение!