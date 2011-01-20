Хочу использовать в качестве основного фона для сайта бесшовный паттерн размером 1000на1000 пикселей. Но в опере если используешь изображения больше чем 500на500 пикселей, при переходе между страницами они (изображения) каждый раз мигают. Можно нарезать картинку ...
Качественная верстка магазина
Магазин - www.saleshina.ru
Требуется заверстать шаблон для Joomla 1.5 по исходникам нарисованного в ФШ дизайна.
Дизайн по слоям, слои подписаны - все качественно!
Делаем главную страницу (поиск уже реализован - там проста вставляем как есть), карточку товара ну и информационную страницу... То есть шаблон от и до!
Верстка по стандартам и очень качественно!
Также придется вверстать в виртуемарт возможность указания тега - например - зимние/летние, NEW и др - для шин и для других товаров... Чтобы он потом показывался на карточке товара - смотрите на эскизе.
Рассматриваем только исполнителей с опытом работы! В заявке указывайте пожалуйста 1-2 проекта с магазинами, ваши сроки, цену, форму сотрудничества и контакты.
С исполнителем свяжемся самостоятельно, скинем все макеты, дадим доступы к сайту и хостингу.
Оплата - на ваше усмотрение!
Заявки фрилансеров
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