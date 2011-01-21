Доработка шаблона Joomla 1.5.x

Хочу использовать в качестве основного фона для сайта бесшовный паттерн размером 1000на1000 пикселей. Но в опере если используешь изображения больше чем 500на500 пикселей, при переходе между страницами они (изображения) каждый раз мигают. Можно нарезать картинку ...