Сверстать сайт и прикрутить к joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок199 просмотров

Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет.

Фотогалерея, форма обратной связи.

Наполнить контентом и фотками чтобы видно было как работает.

Верстка 50$

Далее будет Интернет магазин.

Кто может сразу Интернет магазин, то пожалуйста в личку Ваши предложения:

Требуется создать компонент для подбора шин и дисков для joomla 1.5

Можно как тут одном из сайтов по продаже шин.

- поиск по параметрам каталог шин и дисков

- неограниченная вложенность категорий

- Артикул, название, краткое и полное описание, фото, наличие.

Также нужно сделать синхронизацию с 1с через выгрузку csv файла. По артикулу.

это будет обновление наличия и цены.

Оплата работ любым способом.

Joomla
14 лет назад
vadim3keys
Вадим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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