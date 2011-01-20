Сверстать сайт и прикрутить к joomla 1.5

Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет.

Фотогалерея, форма обратной связи.

Наполнить контентом и фотками чтобы видно было как работает.

Верстка 50$

Далее будет Интернет магазин.

Кто может сразу Интернет магазин, то пожалуйста в личку Ваши предложения:

Требуется создать компонент для подбора шин и дисков для joomla 1.5

Можно как тут одном из сайтов по продаже шин.

- поиск по параметрам каталог шин и дисков

- неограниченная вложенность категорий

- Артикул, название, краткое и полное описание, фото, наличие.

Также нужно сделать синхронизацию с 1с через выгрузку csv файла. По артикулу.

это будет обновление наличия и цены.

Оплата работ любым способом.