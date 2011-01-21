Сверстать html-шаблоны. Сложно и много.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок352 просмотра

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#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ######

### иначе не тратте свое и наше время #####

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Нужен профессиональный html-верстальщик с большим опытом верстки - НЕ МЕНЕЕ 5 лет!

Вёрстка валидная, кроссбраузерная и только блочная верстка на DIV'ах.

По-окончанию работы, можем нанять вас к себе в штат, предоставить хороший оклад и проживание в Москве.

При верстке потребуются уверенные знания JQuery, т.к. в шаблонах есть динамические элементы (меню, селектбары и т.д.).

Предупреждаем сразу - проект серьезный, верстать надо очень качественно.

Поэтому хорошо оцените свои силы и время.

На данный момент вас ждет 12 увлекательных шаблонов и еще порядка 30 шаблонов в процессе.

Работа на основе стандартов HTML5 http://ru.html5boilerplate.com/

Оплата по-договоренности.

Способы оплаты: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два

HTMLjQuery
14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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