Сверстать html-шаблоны. Сложно и много.

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#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ######

### иначе не тратте свое и наше время #####

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Нужен профессиональный html-верстальщик с большим опытом верстки - НЕ МЕНЕЕ 5 лет!

Вёрстка валидная, кроссбраузерная и только блочная верстка на DIV'ах.

По-окончанию работы, можем нанять вас к себе в штат, предоставить хороший оклад и проживание в Москве.

При верстке потребуются уверенные знания JQuery, т.к. в шаблонах есть динамические элементы (меню, селектбары и т.д.).

Предупреждаем сразу - проект серьезный, верстать надо очень качественно.

Поэтому хорошо оцените свои силы и время.

На данный момент вас ждет 12 увлекательных шаблонов и еще порядка 30 шаблонов в процессе.

Работа на основе стандартов HTML5 http://ru.html5boilerplate.com/

Оплата по-договоренности.

Способы оплаты: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два