Довести сайт до нормального рабочего состояния.

Крайне отрицательное впечтление от работы с заказчиком, изменил условия работы в процессе самой работы, пошли навстречу, перегружали его сайт то на наш хостинг, то снова работали на его хостинге, постоянно дергал, не давая спокойно работать, дал срок до 1-го марта, в итоге закрыл доступ на него 26-го числа, не дав закончить работу (и заплатив лишь треть оговоренной стоимости, хотя сделано больше), видимо чтобы был повод потом излить свои отрицательные эмоции в отзыве. Судя по виду сайта в итоге так и не нашел исполнителей и остался при том с чего начал, что и следовало ожидать. Итог данного сотрудничества плачевный, сам в проекте всего месяц, с одним единственным проектом, а уже начал с отрицательного отзыва, начало не обнадеживающее, не советую сотрудничать с данным заказчиком!