Довести сайт до нормального рабочего состояния.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка516 просмотров

Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Требуется корректировка сайта nerudshop.ru после не совсем добросовестного исполнителя (стили, шрифты, функционал) + некоторая доработка функционала движка PHPShop Start. Либо заново верстка+натянуть на движок+доработка функционала, есть шаблон в psd. Срок до 4 марта или от Вас реальный срок. ТЗ отправлю по требованию. По сумме оплаты жду Ваших предложений.

14 лет назад
nerud
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад
$300
5 дней
Заказывал в этой компании разработку дизайна, верстку, установку на движок PHPShop Start и некоторую доработку функционала. Дизайн предложили в течении нескольких дней на выбор из трех вариантов, выбрали, утвердили, была произведена частичная оплата и потом началось... сроки сдвигались каждый день, появлялись какие-то непонятные отговорки типа "не можем делать работу у себя на хостинге по причине того долго ищем куда ссылаются переменные", вообщем чушь какая-то. Дал постоянный фтп доступ, доступ к БД - за 10 дней практически нечего не изменилось. Как результат сорваны все сроки запуска сайта, провалена рекламная компания и т.д. Сложилось впечатление, что здесь работают по принципу: "взяли работу (совсем не зная при этом не движка), а там глядишь с горем пополам доделаем и сдадим". Советую всем аккуратнее работать с этим исполнителем, очень много воды льет...хотя сам дизайн сделали вполне симпатичный.
Крайне отрицательное впечтление от работы с заказчиком, изменил условия работы в процессе самой работы, пошли навстречу, перегружали его сайт то на наш хостинг, то снова работали на его хостинге, постоянно дергал, не давая спокойно работать, дал срок до 1-го марта, в итоге закрыл доступ на него 26-го числа, не дав закончить работу (и заплатив лишь треть оговоренной стоимости, хотя сделано больше), видимо чтобы был повод потом излить свои отрицательные эмоции в отзыве. Судя по виду сайта в итоге так и не нашел исполнителей и остался при том с чего начал, что и следовало ожидать. Итог данного сотрудничества плачевный, сам в проекте всего месяц, с одним единственным проектом, а уже начал с отрицательного отзыва, начало не обнадеживающее, не советую сотрудничать с данным заказчиком!

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oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад