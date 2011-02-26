nerud

Сергей nerud

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на PHPShop

    Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Требуется корректировка сайта nerudshop.ru после не совсем добросовестного исполнителя (стили, шрифты, функционал) + некоторая доработка функционала движка PHPShop Start. Также готов рассмотреть предложения: заново верстка+натяжка на движок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Довести сайт до нормального рабочего состояния.

    Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Требуется корректировка сайта nerudshop.ru после не совсем добросовестного исполнителя (стили, шрифты, функционал) + некоторая доработка функционала движка PHPShop Start. Либо заново верстка+натянуть на движок+доработка функционала, есть шаблон в psd. Срок до ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ray_honda
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Доработка сайта на PHPShop
Сергей приятный в общении человек. Четкий заказ - четкая предоплата. Добавил бонус к выполненной работе за качество и быстроту. Всем рекомендую этого заказчика!
Приятно иметь дело с профессионалом своего дела: работа выполнена качественно и в срок, все пожелания и дополнения оперативно выполнялись. Никаких претензий. Всем рекомендую!!! Обязательно продолжу сотрудничество с Егором в следующих проектах.
Ответный отзыв
oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
$300
0 баллов
14 лет назад
Довести сайт до нормального рабочего состояния.
Крайне отрицательное впечтление от работы с заказчиком, изменил условия работы в процессе самой работы, пошли навстречу, перегружали его сайт то на наш хостинг, то снова работали на его хостинге, постоянно дергал, не давая спокойно работать, дал срок до 1-го марта, в итоге закрыл доступ на него 26-го числа, не дав закончить работу (и заплатив лишь треть оговоренной стоимости, хотя сделано больше), видимо чтобы был повод потом излить свои отрицательные эмоции в отзыве. Судя по виду сайта в итоге так и не нашел исполнителей и остался при том с чего начал, что и следовало ожидать. Итог данного сотрудничества плачевный, сам в проекте всего месяц, с одним единственным проектом, а уже начал с отрицательного отзыва, начало не обнадеживающее, не советую сотрудничать с данным заказчиком!
Заказывал в этой компании разработку дизайна, верстку, установку на движок PHPShop Start и некоторую доработку функционала. Дизайн предложили в течении нескольких дней на выбор из трех вариантов, выбрали, утвердили, была произведена частичная оплата и потом началось... сроки сдвигались каждый день, появлялись какие-то непонятные отговорки типа "не можем делать работу у себя на хостинге по причине того долго ищем куда ссылаются переменные", вообщем чушь какая-то. Дал постоянный фтп доступ, доступ к БД - за 10 дней практически нечего не изменилось. Как результат сорваны все сроки запуска сайта, провалена рекламная компания и т.д. Сложилось впечатление, что здесь работают по принципу: "взяли работу (совсем не зная при этом не движка), а там глядишь с горем пополам доделаем и сдадим". Советую всем аккуратнее работать с этим исполнителем, очень много воды льет...хотя сам дизайн сделали вполне симпатичный.
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