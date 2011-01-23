Необходима верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки140 просмотров

Здравствуйте необходима верстка двух страниц в html. Скриншот макета - http://radikal.ua/data/upload/6895e/05615/a5eb7d5230.jpg , вторая страничка простая.

HTML
14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличный верстальщик! Быстро и качественно выполнила работу
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, моментальная оплата, впечатления от сотрудничества только положительные)

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад