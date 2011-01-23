Приватный проект для Aradesh

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Завершен1 заявка165 просмотров

Верстка и программирование сайта интернет-магазина электронных сигарет

14 лет назад
aka-absent
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$550
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Александр - отличный заказчик, четко дает понять что ему нужно, приятный в общении, и всегда идет на компромисс. Оплата четко, и вовремя, деньги не задерживает. Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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