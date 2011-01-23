Нужно натянуть дизайн на скандинавский аукцион типа Swoopo.co.uk. Дизайн готов. Немного подправить настройки сервера и перезапустить демона. Хостится на выделенном серваке.
Надо перевести сайт на Битрикс
Надо перевести сайт на Битрикс Лицензия есть . Ищу исполнителя . Сейчас сайт работает на Worpress CMS. Если сработаемся, нужно будет сделать еще
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