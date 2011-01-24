Сверстать и адптировать psd шаблон под дле 9.2 icq 560959255 [email protected] Бюджет: 700 Р.
Сделать, чтобы во всех мониторах одинаково было
Сайт automagija.lv с право синяя полоска очень большая на некоторых мониторах, надо сделать что бы либо фотки увеличивались либо ещё как то.
По центру не хотят нужно что бы тянулось.
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