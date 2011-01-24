Сделать, чтобы во всех мониторах одинаково было

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки254 просмотра

Сайт automagija.lv с право синяя полоска очень большая на некоторых мониторах, надо сделать что бы либо фотки увеличивались либо ещё как то.

По центру не хотят нужно что бы тянулось.

14 лет назад
artemka_sv
Шведов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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