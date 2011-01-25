Подправить одну страницу для IE

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок154 просмотра

http://pixis-pro.ru - подправить главную страницу для нормального отображения в IE

14 лет назад
Mopyyt
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка PSD

    $50

    Нужно сверстать PSD. Блочная, кроссбраузерная, валидная, минимальный код. Дополнительно - адаптация для Next Generation CMS. Левый верхний угол — это категории. Левый нижний угол (ниже полосы) — блок для ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 10 одностраничных сайтов - HTML

    $100

    Здравствуйте Нужно 10 простых HTML сайтов - одностраничники без CMS Пример - inad.in Контент - предоставлю. Дизайн как таковой не важен (верстка, красивый шрифт и ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отверстать шаблоны для ShopScript Lego

    Отверстать и установить шаблоны для ShopScript Lego Edition. Макеты: http://9site.ru/tempfiles/velesmebel.ru.zip Жду предложений по срокам и ценам в проект. Советую исходить из не более 10$ за час работы :)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект информационного каталога предприятий

    $1000

    Сверстать проект информационного само заполняющегося каталога предприятий "Бизнес-Вятка"под ключ, типа википедии, сторонний контрагент заносит свою фирму в каталог портала "Бизнес-Вятка" через определенную форму, наш модератор проверяет достоверность информации и добавляет предприятие в каталог. ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    $20

    Необходимо сверстать шаблон для DLE из имеющегося HTML шаба. Отдаю предпочтение тем у кого недорого,быстро,качественно. Оплата после сдачи и проверки проекта. В заявке писать асю для связи.

    DLEHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад