Заверстка psd to html (приватно для joeweider)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки167 просмотров

Верстка макета (в приложении)

Качественно, Валидно кросбраузерно

HTML
14 лет назад
Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

html-profi
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей. Буду продолжать сотрудничество с Павлом!
Приятный заказчик, четкое ТЗ! своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

html-profi
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
14 лет назад

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