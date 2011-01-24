Верстка PSD

Нужно сверстать PSD.

Блочная, кроссбраузерная, валидная, минимальный код.

Дополнительно - адаптация для Next Generation CMS.

Левый верхний угол — это категории.

Левый нижний угол (ниже полосы) — блок для счетчиков + копирайт

Кнопки в шапке — ссылки на главную, контакты, две в середине пока пустые - ссылки прописаны в шаблоне.

Справа – тэги, поиск, последние новости.

Текстовый блок

Новинки - отдельная категория, посты из которой выводятся только на верху (ну и в правом блоке).

На страницах категорий, перед анонсами постов, нужен "статичный" текст.

На некоторых страницах нужно "спец. оформление" справочной информации.

Например, каждый обзор магазина будет содержать краткую справку (Название, адрес, график работы, сайт).

Т.е. нужны дополнительные стили и небольшая доработка дизайна.

анонсы из других рубрик выводятся в одну колонку (двухколоночного варианта не нужно)

Оплата после выполнения работы.

Верстка до 50

Адаптация - оплачивается отдельно.

Можно выполнить только верстку