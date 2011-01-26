Задача заключается в следующем: есть сайт, на самописном движке, необходимо "содрать" с него дизайн, немного изменить некоторые элементы (о них я скажу) и "натянуть" на популярную CMS, предпочтительно Wordpress. При успешном выполнении ...
Персонально для Александра Лебедева
Сверстать макет.
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