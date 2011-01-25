Верстка шаблона из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок215 просмотров

PSD будут такими:

www

Требования:

* стандартная кроссбраузерность

* срок - 1 сутки

* если можете сделать верстку шаблона для WordPress - обязательно укажите это.

WordPress
14 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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