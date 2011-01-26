Доверстать диз на CMS oscommerce by VAM

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки112 просмотров

Доверстать на самом деле, это очень громко сказано.Хорошему верстальщику работы на 30 мин.кое-что исправить и прикрутить статические странницы...

14 лет назад
omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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