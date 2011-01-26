Нужна верстка, картинка в приложении. Если вы можете сделать шаблон для битрикса, укажите сколько будет стоить.
Доверстать диз на CMS oscommerce by VAM
Доверстать на самом деле, это очень громко сказано.Хорошему верстальщику работы на 30 мин.кое-что исправить и прикрутить статические странницы...
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