Верстка страницы для newsletter

Нужно сверстать одну страницу для нюстелера из psd.

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи и (email и ICQ) и примерную цену. Выбранным в кандидаты, пошлю ссылку на архив, чтобы уточнить сроки и цену окончательную.

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться.