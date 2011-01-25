Нужна верстка, картинка в приложении. Если вы можете сделать шаблон для битрикса, укажите сколько будет стоить.
Верстка трех страниц
Нужно сверстать три страницы. Верстка валидная, кроссбраузерная, под ие6 тоже должно выглядеть адекватно.
Сами страницы см. в приложении. Псдшники вышлю когда договоримся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно переверстать шапку на Amiro и добавить несколько разделов (в том числе заливка текстов). Предложение только для людей, уже имеющих реализованные проекты на этой CMS.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать и поставить на joomla.Завершен14 лет назад
- $166
Сайт betbook_ru дизайн макеты и ТЗ тут http://www.humyo.com/TMMdGg/BUKMEKER.rar?a=xT0txwhAPuk бюджет - 5000 (плюс минус) срок - 5 днейHTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Верстка сайта, страниц много (20) Хотелось бы найти человека на верстку и поддержку.HTML-верстка37 заявокЗакрыт14 лет назад
PSD будут такими: www Требования: * стандартная кроссбраузерность * срок - 1 сутки * если можете сделать верстку шаблона для WordPress - обязательно укажите это.HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Версия RusNuke Current скачано с http://rus-phpnuke.com Блок содержимого - резиновый по ширине монитора Блок меню резиновый по содержимому Особенность - шрифт меню GOST type BHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать 10 однотипных (в целом три типа) страниц. Скрипты: некоторые картинки выступают ссылками, при подведении мышки к ним, они должны поменяться, некоторые увеличится. PSD нет, макеты достаточно ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо сверстать простой шаблон. - в шапке будет слайд-шоу на JS (пока просто учесть это) - Надписи в блоке "Коллекции сувениров" - это картинки - шаблон сверстан в Excel ...Завершен14 лет назад
- $20
Сверстать макет.Завершен14 лет назад