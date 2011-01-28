Сверстать 2 стр. по psd-макету

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок176 просмотров

Сверстать 2 страницы - главную и контентстраницу по psd макету.

14 лет назад
gsa_1979
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня
Я очень требовательный заказчик и работой Александра остался более чем доволен. Этот специалист внимателен к деталям, понимает то чего от него хотят с полуслова. Работа была выполнена на высоком уровне и в оговоренные сроки.
Полный набор для выполнения работы: чёткое ТЗ, адекватность сроков, промежуточный контроль, постоянный контакт со стороны заказчика, 100% владения вопросом, оплата согласно договорённости. Рекомендую !!!

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alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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