3. Внизу справой стороны поставить дублер основного меню ( по стилистике сайта) 4. Поставить телефон наверху сайта, под надписью "интернет дом" напротив меню, крупными цифрами 8 (495) 9 200 231 цифры должны быть по ...
Сверстать 2 стр. по psd-макету
Сверстать 2 страницы - главную и контентстраницу по psd макету.
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